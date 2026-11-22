Avvicinandoci alle amministrative, e alle altre competizioni elettorali, la nostra città e la cittadinanza dovrebbero conoscere le idee, le proposte cogenti rispetto alla visione dei territori delle varie forze politiche.

In questo spazio dialogheremo con Linda Meleo, già assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici della Giunta Raggi, docente universitario in materie economiche e Responsabile Roma Capitale Cinque Stelle, nonché Consigliera comunale .

Nella nostra città come si declina davvero lo Sviluppo economico e sociale nei territori?

Come sempre ogni amministratore deve avere una visione integrata dei luoghi, trattare i temi inerenti il territorio in maniera sistemica. Con un approccio che guardi a tutte le sfide e alla complessità dei sistemi locali. Mi spiego , per esempio il tema Urbanistica, quale sarà l’impatto sociale ecc di una opera o di una funzione. Questo dobbiamo fare , come amministratori, costruire senso , comunità attraverso un disegno di politiche di sviluppo locale e territoriale. Senza questo il nostro progetto sarà senza gambe.

Qual è la visione del suo partito su urbanistica e spazi sociali?

Al di là dei risvolti tecnici e di sostenibilità, come già detto sul tema urbanistico, dobbiamo avere un progetto politico, che guardi ai luoghi, non come territori passivi. Ma ove si costruisca, attivazione di processi sociali, comunita’, cittadina attiva, servizi , sistemi culturali ecc

Poco tempo fa come gruppo politico avete svolto Nova, una grande giornata di ascolto per scrivere il programma. Quale sarà la vostra agenda su Roma?

È tutto in continuità, noi vogliamo ribaltare il processo, avere si delle politiche pubbliche forti, ma costruirle con le nostre comunità. Perciò abbiamo in corso queste iniziative, tese alla partecipazione civica e aperta, per avere il quadro generale dei temi da portare nelle istituzioni. Questo sto facendo, nella mia veste di Referente Roma Capitale del Movimento .

In questi giorni Roma Sostenibile insieme ad altri soggetti civici ha lanciato due idee sul V Municipio: costruire una Consulta di co progettazione con associazioni territoriali e un Cantiere progressista, un luogo laico ove discutere con idee, distinzioni, e differenze ma in uno spirito non di parte dei temi del territorio. Cosa ne pensa?

Alla prima assemblea di costruzione della Consulta siamo intervenuti con i nostri vari esponenti territoriali, supportando l’idea della Consulta, per dare orizzontalità al rapporto tra poteri locali e cittadinanza. Al Cantiere progressista daremo risposta positiva perché siamo disponibili a discussioni vere, confronti e approfondimenti in tutti i luoghi, ove si possa ragionare del territorio, dei quartieri, e di progettualità per essi.

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