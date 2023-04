“Diario di un ex, ex art. 90” di Simone Porcacchia a La Via del Fare

Venerdì 28 aprile 2023, nella sede storica di Via dei Colombi, 163 (con ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti) il nuovo protagonista degli eventi editoriali dell’Associazione La via del Fare sarà l’originalissimo libro “Diario di un ex, ex art. 90”, un registro di bordo, quasi una scatola nera che racconta l’avventura di un ragazzo di Torre Maura, Simone Porcacchia, un ingegnere gestionale che ha avuto l’onore (e l’onere) di essere parte attiva nella gestione del Comune di Roma, dal 2016 al 2021, prima come staff all’Assessorato alla Mobilità e Trasporti e poi allo Sviluppo delle Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Grazie a questa intensa esperienza in campo, può a pieno titolo, farci un racconto dettagliato del dietro le quinte dell’Amministrazione Capitolina.

Che funzioni svolge la politica? Quale e cosa è la funzione gestionale? Chi è, e cosa fa un Assessore? “…Ah, si fossi io er Sindaco farei così… se deve fa così! Che ce vò?“

Troppe volte, ovunque, assistiamo a discorsi da bar privi di senso, troppe volte, pensiamo di avere tutte le verità del mondo in tasca, senza minimamente riflettere a “cosa” stiamo dicendo o pensando e soprattutto, se tali idee e/o articolazioni mentali siano fattibili, o meno.

La vera protagonista del libro è Roma, i suoi uffici, i Direttori, i funzionari e gli istruttori che l’autore ha incontrato percorrendo i corridoi e le stanze dei Dipartimenti nei quali, gli indirizzi politici, si tramutano in progetti, programmi e interventi per la nostra città.

Come funziona quella che i giornali chiamano “macchina”? quali sono i pedali e le parti che dobbiamo manovrare affinché un proclamo diventi una realtà tangibile? Quali sono i problemi che si possono incontrare? Come si traduce un comando in concretezza? Come funziona la pianificazione? Cosa è Bilancio e cosa è Ragioneria?

Un libro-diario, un racconto di gestione e coordinamento delle diverse funzioni amministrative che l’autore ha vissuto in qualità di collaboratore di Assessorato per Roma Capitale dal 2016 al 2021. Un viaggio lungo 5 anni tra i vari Dipartimenti ed Assessorati, per cercare di spiegare quali sono gli ingranaggi che muovono la “macchina amministrativa” e come un indirizzo si traduce nella realtà tangibile. Oggi l’autore continua ad essere di aiuto e supporto alle amministrazioni come consulente del settore d’Ingegneria della Mobilità.