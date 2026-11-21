A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, che cadrà il 29 novembre, Silvio Rodríguez sarà celebrato a Roma con uno spettacolo dedicato al poeta, compositore e protagonista della canzone d’autore latinoamericana, attraverso alcune delle sue opere più amate e significative.

Venerdì 4 dicembre 2026, all’Antica Stamperia Rubattino di Roma, andrà in scena “Días y Flores”, concerto dedicato all’universo musicale del maestro cubano, interpretato dalla voce di Marta De Lluvia e dalla chitarra di Gianluca Dessí.

Il titolo richiama il primo album da solista pubblicato da Rodríguez nel 1975 e diventa il filo conduttore di un viaggio tra canzoni che hanno raccontato amore, utopia, memoria, libertà e impegno civile. Un repertorio che, a distanza di decenni, continua a parlare a pubblici di ogni età e provenienza.

Il duo propone un percorso musicale che restituisce l’intensità poetica e la profondità narrativa di brani entrati nel patrimonio culturale di più generazioni. Non una semplice rilettura, ma un incontro con l’opera di un autore che ha saputo unire lirismo e coscienza civile, dimensione personale e sguardo universale.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli ottant’anni di Silvio Rodríguez, tra le voci più autorevoli e amate della musica ispanoamericana contemporanea, autore di capolavori che hanno segnato la storia della Nueva Trova cubana e accompagnato i cambiamenti sociali e culturali di oltre mezzo secolo.

“Días y Flores”, che a marzo diventerà anche un disco, nasce per celebrare questa figura immensa e contribuire a diffonderne l’opera, ampliandone il pubblico in Italia. In un tempo segnato dalla semplificazione estrema e dalla polarizzazione del pensiero, il progetto vuole rendere omaggio alla complessità dello sguardo di Silvio Rodríguez sul mondo e condividere la gioia che la sua musica continua a generare: una bellezza preziosa, inesauribile.

Informazioni

Días y Flores. Le canzoni di Silvio Rodríguez

Con Marta De Lluvia (voce) e Gianluca Dessì (chitarra)

Venerdì 4 dicembre 2026, ore 21.00 – Antica Stamperia Rubattino – Via Rubattino 1, Roma

Prenotazioni WhatsApp: 375 7366804

Info: 06 45493537

Email: [email protected]

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