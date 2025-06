Dietro la tenda rossa: viaggio nei centri massaggi “HOT” della Capitale

Roma, città eterna, città di luci e ombre. Tra i sampietrini del centro e i marciapiedi affollati delle periferie, si nasconde un mondo silenzioso, fatto di frasi brevi, appuntamenti veloci e soldi in contanti.

È quello dei centri massaggi “particolari”, che proliferano in quartieri come Tuscolana, Centocelle, Appio e San Giovanni. Dietro insegne anonime e tende tirate, la Capitale ospita decine, forse centinaia, di locali che offrono ben più di un trattamento rilassante.

Tutto inizia con un messaggio: «Tu venire, citofono rosa, piano terra». Nessun nome, nessuna formalità. Un invito secco, spesso seguito da rassicurazioni: “Le foto sono vere”, “Sono nuova”, “Tu parla con amica, tu pagare”. A rispondere è quasi sempre una “mamasan”, una donna — spesso cinese — che organizza, filtra i clienti, detta regole. È lei a decidere chi entra, quando, e per quanto tempo.

Una volta dentro, il copione si ripete: luci basse, incenso, sottofondo musicale rilassante. Ma non è il benessere il vero business. Il massaggio è solo la facciata.

Il vero guadagno sta nei “servizi extra”, mai menzionati chiaramente, ma ben conosciuti. I prezzi variano: da 40 a 60 euro il trattamento base, fino a 100 euro o più per ciò che avviene dopo. Tutto rigorosamente in nero.

A pagarne il prezzo, oltre alla legalità, sono le giovani donne che vi lavorano. Molte di loro sono arrivate in Italia da poco, spesso con la speranza di un lavoro stabile. Si ritrovano invece in stanze anguste, ospitate in appartamenti trasformati in mini bordelli legalizzati dal silenzio e dalla burocrazia. La giornata inizia presto e finisce tardi. Niente giorni liberi. Nessuna tutela.

Le autorità conoscono il fenomeno, ma i controlli sono sporadici, e le denunce rare. Chi lavora all’interno raramente parla. La paura è tanta, la dipendenza economica ancora di più. E così i locali restano aperti, cambiando nomi, targhette e numeri di telefono, ma non la sostanza.

È un mondo che vive al margine della città, eppure sotto gli occhi di tutti. Un mondo che si alimenta di domanda continua, di clienti insospettabili, di silenzi comodi. Dove la tenda rossa si chiude, ma le domande restano aperte.

