Diffondeva video jihadisti su TikTok: arrestato 31enne per apologia del terrorismo

Un 31enne cittadino tunisino è stato arrestato a Roma dalla Procura della Repubblica, su indagine dei Carabinieri del ROS, con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata e apologia del terrorismo, mediante l’uso di strumenti informatici e piattaforme social.

L’indagine nasce dal web patrolling condotto dai militari, che ha permesso di individuare un account TikTok caratterizzato da contenuti di marcata ispirazione jihadista.

Tra i materiali diffusi figuravano locandine, nasheed, video e immagini celebrative dello Stato Islamico, dei combattenti caduti in battaglia e del concetto di martirio, oltre a discorsi di predicatori takfiristi-jihadisti.

Profilo dell’indagato

Dalle attività tecniche è emerso che il tunisino, pur conducendo una regolare attività lavorativa, viveva una vita solitaria, riducendo al minimo le relazioni sociali, e versava in difficoltà economiche.

“Mostra un profilo ideologico/religioso fondamentalista ed è implicato in un processo di radicalizzazione in chiave islamista – sottolineano gli investigatori – conduce una vita riservata, mantiene prudenza nelle comunicazioni e diffonde attivamente materiale di chiara ispirazione jihadista, palesando vicinanza allo Stato Islamico e celebrando il martirio”.

