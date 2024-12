Diminuiscono gli omicidi, aumentano i borseggi: Roma fa il bilancio del 2024

Particolare attenzione per il terrorismo, ma nessuna minaccia specifica per il Giubileo. Il prefetto Lamberto Giannini ha rassicurato i cittadini sulla sicurezza della Capitale, che rimane una priorità assoluta.

Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il prefetto ha sottolineato l’assenza di minacce terroristiche specifiche, ma ha ribadito che l’attenzione delle forze dell’ordine resta altissima.

“Siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Roma è una città che vive sotto i riflettori internazionali e un evento come il Giubileo richiede il massimo impegno, 24 ore su 24“, ha dichiarato Giannini, affiancato dal questore Roberto Massucci e dai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Un bilancio tra successi e sfide

L’anno 2024 si chiude con luci e ombre sul fronte della sicurezza. I reati complessivi a Roma sono aumentati tra il 2,5 e il 3%, ma ci sono risultati significativi: gli omicidi sono crollati da 16 a 9 rispetto al 2023, e tutti i casi sono stati risolti.

Anche le rapine hanno registrato una riduzione del 50%, così come i furti in abitazione (-10%) e le estorsioni (-25%).

Tuttavia, crescono i reati predatori in strada, come scippi e borseggi. “Siamo consapevoli di questa tendenza e stiamo intensificando gli sforzi per contrastarla, con maggiori risorse destinate al controllo del territorio“, ha spiegato Giannini.

Un altro dato significativo riguarda la lotta al narcotraffico: nel 2024 sono state sequestrate oltre 25 tonnellate di droga. “La criminalità legata agli stupefacenti è una piaga che alimenta una serie di reati a cascata, soprattutto nelle periferie. Abbiamo intensificato gli interventi in quartieri critici come Tor Bella Monaca, Corviale e il Quarticciolo, con risultati importanti“, ha aggiunto il prefetto.

Capodanno e Giubileo: Roma blindata

L’imminente Capodanno rappresenta un banco di prova per le forze dell’ordine. I concerti e le manifestazioni previste nella Capitale richiederanno un dispiegamento straordinario di agenti.

Ma è il Giubileo 2025 a rappresentare la vera sfida, con milioni di fedeli attesi da tutto il mondo.

Dopo gli attentati ai mercatini di Natale in Germania, l’allerta terrorismo in Europa resta alta. Roma, però, è già al massimo livello di sicurezza.

“Abbiamo intensificato i controlli sul web, nei B&B e negli hotel. Nessuna minaccia specifica è stata rilevata, ma la prevenzione è fondamentale“, ha assicurato Giannini.

I primi giorni del Giubileo, con l’apertura delle Porte Sante a San Pietro, Rebibbia e San Giovanni, hanno già visto un grande afflusso di fedeli: oltre 300mila persone hanno partecipato alle cerimonie, tutte svoltesi senza incidenti.

“Solo a San Pietro abbiamo impiegato 700 operatori delle forze dell’ordine in 24 ore. È il frutto di una preparazione meticolosa che va avanti da due anni“, ha sottolineato il prefetto.

Uno sguardo al futuro

Roma guarda al 2025 con la consapevolezza di dover affrontare sfide enormi, ma anche con la certezza di essere pronta. “La sicurezza dei cittadini e dei milioni di pellegrini è la nostra priorità assoluta“, ha concluso Giannini.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.