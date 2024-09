Dimissioni Ciani. Celli: grazie per lavoro e capacità di comprensione e mediazione

“Nel corso della seduta dell’Assemblea capitolina di oggi abbiamo registrato le dimissioni da consigliere comunale di Paolo Ciani.

Lo ringrazio per il lavoro svolto in Aula Giulio Cesare e per la città di Roma. Gli riconosciamo competenza, impegno e, soprattutto, una grande umanità.

È sempre stato un collega capace di comprensione e mediazione.

Siamo certi che il suo contributo per Roma continuerà con lo stesso impegno e successo nel suo ruolo di parlamentare”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙