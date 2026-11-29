Una serata di musica e generosità, per un fine concreto: sostenere le ragazze e i ragazzi della Casa della Gioia. È stato un successo il Concerto d’Autunno organizzato dall’associazione DipiùDi presso la parrocchia del Santissimo Sacramento, in Largo Agosta.

Protagonista della serata il coro Cluster Voices di Roma, diretto da Elisabetta Mesca, che ha accompagnato il pubblico in un programma partecipato e molto applaudito. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alle attività della Casa della Gioia, una struttura dove vivono giovani persone con disabilità.

Dietro l’evento c’è DipiùDi, associazione di promozione sociale nata a Bologna nel 2010 e presente a Roma dal 2023, con sede nella capitale e presidente Rosanna Viscardi.

Apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, l’associazione opera soprattutto nel Municipio V di Roma, ma non si ferma ai suoi confini: tra le collaborazioni recenti figura quella con l’associazione Ripensiamo il Centro Storico di Castel Frentano in Abruzzo.

Il nome e il logo raccontano la missione dell’associazione. «DipiùDi» sta per «più dignità, più diritti». Nel simbolo, la rosa rappresenta la persona, mentre le mani raffigurano l’associazione che cerca di tutelarla e proteggerla.

DipiùDi organizza eventi di solidarietà e convegni, rivolti alle scuole, agli associati e a chiunque desideri partecipare. Il concerto d’Autunno ne è un esempio: un’occasione per stare insieme e, allo stesso tempo, trasformare l’impegno della comunità in aiuto concreto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza