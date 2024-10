Diretta Twente-Lazio ore 21: dove vederla in tv

La Lazio è attesa questa sera alle ore 21:00 per una trasferta in Olanda, dove affronterà il Twente per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

La squadra biancoceleste, guidata da Marco Baroni, arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo le convincenti vittorie contro Nizza e Dinamo Kiev, che le permettono di dominare il girone con il massimo dei punti, miglior attacco e miglior differenza reti.

Lazio, in campo con il turnover di Baroni:

Baroni ha fin qui gestito al meglio le forze della sua squadra con un turnover intelligente, che non ha intaccato la qualità delle prestazioni.

Anche per la sfida contro il Twente, il tecnico laziale continuerà a ruotare alcuni dei suoi titolari, mantenendo comunque alta la competitività della formazione.

La difesa vedrà il ritorno di Alessio Romagnoli, squalificato in campionato per il cartellino rosso rimediato contro la Juventus, mentre al suo fianco è pronto al debutto l’esperto difensore francese Samuel Gigot.

Sulle fasce, spazio a Marusic e Pellegrini, mentre a centrocampo si riposeranno alcuni titolari, lasciando il posto a Matías Vecino e Nicolò Rovella, una coppia di sicura affidabilità.

In fase offensiva, Baroni opterà per una trequarti dinamica e creativa con il giovane talento francese Tchaouna, affiancato da Dele-Bashiru e dall’esperto Pedro.

In attacco, Felipe Anderson lascerà il posto a Dia, favorito su Castellanos per guidare l’offensiva biancoceleste.

Infine, in porta, Provedel potrebbe cedere il posto a Mandas, con il giovane portiere che scalpita per una chance.

Twente, alla ricerca della prima vittoria:

Il Twente, ancora senza vittorie e con 2 punti all’attivo, cercherà di sfruttare il fattore campo per sorprendere la Lazio e rilanciare le proprie speranze di qualificazione.

Gli olandesi schiereranno in attacco un volto noto della Serie A, Sam Lammers, ex Atalanta, che guiderà il reparto offensivo supportato dal talentuoso trio Steijn, Van Wolfswinkel e Rots.

La squadra olandese, pur non brillando nei primi due incontri, è una formazione solida e capace di creare pericoli, specialmente in casa.

Lazio in forma, ma il Twente è un’insidia:

La Lazio parte come favorita, forte di una condizione fisica e mentale eccellente, ma il Twente non va sottovalutato. La squadra olandese è nota per il suo spirito combattivo e davanti al proprio pubblico sarà decisa a vendere cara la pelle.

La Lazio, dal canto suo, ha dimostrato in questa edizione di Europa League di essere in grado di controllare il gioco e sfruttare al meglio le occasioni offensive.

Una vittoria significherebbe quasi una certezza per la qualificazione, permettendo a Baroni di gestire le forze nei prossimi impegni.

Dunque, la Lazio è chiamata a confermare il suo dominio nel girone, mentre il Twente cercherà l’impresa per riaprire il discorso qualificazione.

Un match imperdibile, dove la Lazio vuole continuare a stupire e avvicinarsi sempre di più al traguardo della fase successiva.

Twente-Lazio, le probabili formazioni:

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, Van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All. Oosting.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All.: Baroni

Twente-Lazio, dove vedere la partita:

La partita fra Twente e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

