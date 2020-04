Disabili, proroga della validità dei contrassegni per i cittadini residenti

Il Campidoglio informa che Roma Servizi per la Mobilità (in qualità di gestore delle attività di rilascio del Contrassegno Unico Disabili Europeo in favore dei residenti nel territorio di Roma Capitale) sta prorogando d’ufficio al 31 agosto 2020 la validità dei permessi in scadenza nel periodo 17 marzo 2020 – 30 agosto 2020 per i quali non è stato ancora chiesto il rinnovo.

Ciò avviene su indicazione dell’Amministrazione Capitolina, a seguito di quanto previsto nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” relativamente alla proroga della validità dei documenti di riconoscimento.

N.B. Non è prevista la sostituzione del contrassegno cartaceo.