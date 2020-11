Disabili – Schina (Consulta H Municipio XII): “Il dopo di noi qui non esiste”

“La tanto attesa Legge 112, nota come Legge per il “Dopo di Noi”, approvata nel 2016 e immediatamente finanziata con fondi dedicati, non ha trovato ancora alcuna applicazione nel Municipio XII di Roma Capitale. Il grande bisogno del territorio ha da subito portato ad una notevole adesione delle famiglie di persone con disabilità grave, con la presentazione, fin dal lontano 2018, di oltre 80 domande in risposta ad Avvisi Comunali. Nessun progetto é mai partito.

La Consulta Handicap del Municipio XII ha più volte denunciato, in diverse sedi e a tutti i livelli, questo stato di cose. Le giustificazioni addotte, da ultimo nell’assemblea pubblica della Consulta di ieri 19 novembre, sono state le più disparate: carenza cronica di personale, avvicendamento continuo di dirigenti, scarsa collaborazione da parte della Asl, impreparazione degli assistenti sociali a condurre progetti di tale complessità, direttive non chiare del Dipartimento di Roma Capitale, lungaggini amministrative.

In questi anni in realtà abbiamo assistito, per colpevole incapacità del Municipio XII, al tragicomico teatrino del transito dei fondi per il “Dopo di Noi” tra il Municipio e Roma Capitale: transito che si sta riproponendo per il 2020. Una situazione paradossale in cui i fondi sono già ampiamente disponibili e l’Amministrazione Municipale non riesce ad utilizzarli.

Tutto ciò a quattro anni dall’emanazione della Legge, con le famiglie abbandonate a se stesse senza alcuna prospettiva concreta ed in una condizione non più sostenibile, resa ancora più drammatica dalla pandemia in corso e dalla situazione nelle RSA/RSD alla quale questa Legge offrirebbe una valida alternativa.

Come Consulta portiamo con forza all’attenzione di tutti questo stato di cose e sollecitiamo le Istituzioni ad agire prontamente onde evitare che ogni singola famiglia sia costretta a far valere altrimenti i propri diritti”.

Così, in una nota, Gabriella Schina, Presidente della Consulta H del Municipio XII