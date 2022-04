Disabilità, Figliomeni (Fd’I): episodio di Genova dimostra che la strada dell’integrazione è ancora lunga.

“Quanto avvenuto nella giornata di ieri sul treno diretto da Genova a Milano è vergognoso e indegno per un Paese che ogni giorno si riempie la bocca con la parola ‘tutela della disabilità’ e con la celebrazione delle annuali ricorrenze. Vista anche la vergognosa resa delle Istituzioni, che hanno dichiarato che ‘non c’è stato niente da fare’, sento il bisogno di chiedere scusa alle famiglie che, già nella quotidianità debbono affrontare molto spesso le sfide in solitudine, per quanto avvenuto ieri e rimango sconcertato che, nonostante l’intervento degli operatori di Trenitalia e degli agenti della Polfer, non si sia riuscito a tutelare quei 27 ragazzi con disabilità che avevano regolarmente prenotato il posto. Il fatto che questi ragazzi siano stati costretti a scendere dal treno ci dimostra che molta strada ancora dobbiamo percorrere per far sì che la tutela e l’integrazione delle persone diversamente abili non rimanga lettera vuota”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.