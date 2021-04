Disabilità gravissima. Gli assessori Politiche sociali dei municipi I, II, III, VIII: il Comune scorra le liste

“Apprendiamo che Roma Capitale ha comunicato in seguito alle polemiche di questi giorni lo scorrimento della graduatoria per il sostegno economico alle persone con disabilità gravissima fino alla posizione 2297 attivando gli ulteriori fondi trasferiti dalla Regione Lazio.

A questo punto il Comune deve attingere rapidamente alle risorse residue di Fondi di Programmazione su altri capitoli sempre trasferiti dalla Regione Lazio e che ha già in cassa e non spesi e dalle risorse libere per mancato turn over degli utenti.

In questo modo si arriverebbe a scorrerre la lista quasi totalmente e basterebbe che venissero stanziate delle risorse dal Comune che, integrando la già grande somma di oltre 23 milioni garantita dalla regione Lazio, assicurerebbe la chiusura della lista degli aventi diritto.

Quanto sta succedendo nella nostra città in merito al contributo per la disabilità gravissima è inaccettabile. I municipi sono letteralmente subissati di continue richieste di informazioni alle quali non siamo in grado di rispondere perchè, anche su questo, Roma Capitale ha deciso di escludere completamente i municipi dal confronto. Chiediamo che su questo, come su molti altri temi, l’assessora Mammì ci convochi quanto prima per fare chiarezza e condividere come provvedere alle poche risorse mancanti per completare lo scorrimento della graduatoria”.

Così in una nota congiunta gli assessori alle politiche sociali dei Municipi I, II, III e VIII

Emiliano Monteverde, Assessore Politiche sociali Municipio I

Carla Fermariello, Assessora Politiche sociali Municipio II

Maria Romano, Assessora Politiche sociali Municipio III

Alessandra Aluigi, Assessora Politiche sociali Municipio VIII