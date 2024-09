Disabilità, Mitrano (FI): Presto seduta di commissione Trasporti sulle criticità della Metro A di Roma

“Mi attiverò con l’Ufficio di Presidenza per procedere alla convocazione della Commissione Trasporti, congiuntamente alla Commissione Sanità presieduta dalla collega Alessia Savo, per far luce sulle gravi criticità della Metro A di Roma e in generale dei trasporti pubblici della Capitale, in materia di accesso negato alle persone diversamente abili.

Raccolgo pertanto con grande interesse e doverosa partecipazione l’invito dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali e Disabilità Massimiliano Maselli che ha chiesto di procedere a un’audizione congiunta, attraverso la convocazione della commissione Trasporti da me presieduta e della commissione Sanità, del Sindaco di Roberto Gualtieri, dell’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e del direttore generale di ATAC. Sentirò la collega Savo per individuare da subito la prima data utile per la convocazione delle commissioni. alle Politiche Sociali e Disabilità Massimiliano Maselli che ha chiesto di procedere a un’audizione congiunta, attraverso la convocazione della commissione Trasporti da me presieduta e della commissione Sanità, del Sindaco di Roberto Gualtieri, dell’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e del direttore generale di ATAC. Sentirò la collega Savo per individuare da subito la prima data utile per la convocazione delle commissioni.

Il problema sollevato dall’assessore Maselli deve trovare un’immediata risposta dalle istituzioni. Non possiamo accettare che nel 2024 ben cinque stazioni della metro A (San Giovanni, Vittorio Emanuele, Repubblica, Barberini e Spagna) siano inaccessibili ai disabili, a chi ha gravi problemi di mobilità, agli anziani, alle donne sole con bambini.

Le stazioni, collegate a punti nevralgici per gli spostamenti al centro di Roma, sono sprovviste di ascensori interni ed esterni, di montascale e servoscale.

Non è ammissibile per una città che dovrà ospitare il Giubileo il prossimo anno, e che pertanto richiamerà nella Capitale migliaia di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo. Cercheremo di capire attraverso le audizioni lo stato dei lavori di rifacimento, i tempi e le relative scadenze”. Lo scrive in una nota il presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale del Lazio, Cosmo Mitrano.

“Il tema della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche – prosegue – deve essere posto al centro dell’agenda politica di chi ha il compito di amministrare Roma e la Regione Lazio.

Non possono e non devono esserci divisioni politiche in tal senso, ma occorre fare squadra e mettere mano alla risoluzione di tali criticità. Occorre pertanto attivare percorsi di autonomia nella rete cittadina per persone diversamente abili. Tutte le stazioni della metro di Roma devono essere accessibili alle persone con mobilità ridotta.

Non solo, intendo convocare la Commissione Trasporti per verificare, attraverso audizioni con Astral e Cotral, che le tratte ferroviarie di Roma Lido e Roma-Viterbo, non siano gravate da problemi identici a quelli emersi per la metro di Roma.

Forza Italia intende attivarsi sempre più per rendere operative condizioni che realizzino una politica inclusiva, senza barriere, attenta alle esigenze delle persone meno fortunate di noi”, conclude.

