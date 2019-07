Disability Pride, Figliomeni (FDI): “Per una inclusione che duri tutto l’anno”

Domani, dalle 17.30 alle 19.30, è in programma il ‘Disability Pride Italia 2019’ con percorso lungo piazza Madonna di Loreto, via del Corso e piazza del Popolo.

“Sarà una giornata incentrata sull’inclusione sociale e la relativa accessibilità, perché tutti i cittadini devono essere liberi di vivere senza barriere architettoniche e sensoriali” ha spiegato Francesco Figliomeni, presidente facente funzioni dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.

“Roma purtroppo non e’ ancora una città inclusiva, come avviene al contrario in altre capitali europee, lo dimostrano le tante e ripetute problematiche denunciate con cui si trovano a convivere giornalmente le persone disabili, che anche nelle cose più scontate si scontrano con barriere di tutti i tipi, basti pensare al fatto di recarsi in spiaggia nel periodo estivo, aspetto precluso a molte persone che si muovono e vivono in carrozzina, che purtroppo lungo il litorale romano non trovano spiagge attrezzate – continua Figliomeni – Da tempo seguiamo da vicino tutte le criticità con cui convivono le persone portatrici di handicap e abbiamo chiesto a più riprese all’Amministrazione Capitolina di intervenire in diversi settori del sociale che toccano la sfera della disabilita’, perché’ crediamo fortemente che nessuna persona debba essere lasciata indietro, ci auguriamo quindi che questa grande manifestazione che vedrà sfilare per le strade del centro persone disabili, associazioni e le varie realtà solidali, alla quale parteciperemo con molto piacere, sia di buon auspicio per costruire una società sensibile a certi temi, senza esclusioni e barriere”.

