Disagi a Colli Aniene per danneggiamento di una conduttura del gas

Dal 5 di novembre 2019 un’ampia zona di Colli Aniene e Tiburtino è alle prese con forti disagi per il danneggiamento di una conduttura del gas provocato da un’impresa che stava operando in via Grotta di Gregna.

Il problema ha portato alla chiusura a scopo precauzionale della strada coinvolta e all’interruzione di alcuni servizi nelle abitazioni (gas e energia elettrica). Anche alcune imprese del posto sono state costrette a chiudere la propria attività a causa della sospensione dei servizi.

Difficile stabilire se si tratti di imperizia della ditta incaricata dei lavori o se il danno sia stato prodotto dal mancato aggiornamento delle mappe delle condotte sotterranee in possesso dell’amministrazione capitolina. Fatto sta che difficilmente i cittadini e le imprese saranno risarciti dai danni arrecati.

I tecnici hanno lavorato tutta la notte per ripristinare i servizi nelle abitazioni circostanti ma alle 8,00 di questa mattina mancava ancora il gas nel comprensorio circostante. Una cittadina commentava: “Tutto questo non è normale!”

Antonio Barcella