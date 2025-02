Disperazione e paura a Roma: tenta di sgozzarsi per la fame, salvata in extremis

Un dramma consumato nel silenzio di una mattinata. La povertà, la fame, la disperazione. E poi, un gesto estremo: un taglierino puntato alla gola, il sangue che scorre, l’urlo di chi non vede più via d’uscita. È successo mercoledì 5 febbraio, nella periferia nord-est di Roma. Una scena da brividi, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Il bisogno di cibo e il baratro della disperazione

Non erano ancora le 10 del mattino quando la donna, sopraffatta dal peso della sua condizione, si è presentata all’incontro con un’assistente sociale. Un colloquio per ottenere i buoni pasto, un piccolo aiuto per sfamarsi. Ma qualcosa è crollato dentro di lei. “Voglio farla finita”, ha sussurrato, senza aggiungere altro. E il gelo è calato nella stanza.

Allarme immediato. Le forze dell’ordine vengono allertate, il tempo scorre veloce, la paura si fa concreta. Ma la porta dell’appartamento è chiusa dall’interno, impossibile entrare. I vigili del fuoco arrivano sul posto: mentre alcuni cercano di forzare l’ingresso, altri salgono con una scala fino al balcone della cucina.

Attimi di terrore: “Non vi avvicinate o mi uccido”

Quando i poliziotti riescono finalmente a entrare, si trovano davanti una scena da incubo. La donna, le spalle contro l’armadio, il taglierino premuto contro la gola. Un taglio già visibile sul lato sinistro del collo, il sangue che macchia la pelle. “Non vi avvicinate o mi ammazzo!”, urla con voce spezzata. Il panico è tangibile, la tensione è alle stelle.

I tentativi di calmarla falliscono. Il suo sguardo è perso, il respiro affannoso. E poi, all’improvviso, il peggio: punta l’arma contro gli agenti, pronta a tutto pur di non cedere. La sua mente è annebbiata, il dolore insopportabile. Ogni secondo conta.

Il salvataggio in extremis e il viaggio in ospedale

Non c’è più tempo da perdere. Con una mossa fulminea, i poliziotti riescono a disarmarla e metterla in sicurezza. Il taglierino cade a terra, il pericolo è scongiurato. Solo allora, la donna scoppia in lacrime. La disperazione si fa silenzio, il dolore si trasforma in stanchezza.

Trasportata in ospedale in codice rosso, ora è affidata alle cure dei medici. Intorno, resta il vuoto di una storia che fa male. La povertà, la solitudine, l’angoscia di chi non ha più nulla e arriva a voler rinunciare alla vita.

Quella vita che, in una mattinata fredda di febbraio, ha rischiato di spegnersi per sempre.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.