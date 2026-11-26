Nuovo episodio di violenza legato all’esasperazione al volante nella Capitale, dove nella mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre, intorno alle 8.30, un battibecco sulla circolazione stradale è sfociato in un accoltellamento nel quartiere Spinaceto.

In via Giovanni Mayer, un uomo di 49 anni originario di Roma è stato raggiunto da un fendente al fianco al termine di un pedinamento scattato poco prima per futili ragioni di traffico.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro verbale nato durante la guida si è trascinato fino all’arrivo nei pressi della sua abitazione: lì il rivale lo ha atteso al varco subito dopo il parcheggio dell’auto, colpendolo con un’arma da taglio per poi allontanarsi rapidamente.

Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio, il quarantenne non presenta un quadro clinico grave.

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