“Diversamente logico” di Marco Mirra al centro culturale Gabriella Ferri

Venerdì 29 settembre 2023, alle ore 18.00, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma, con ingessi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7, verrà presentato il libro di Marco Mirra “Diversamente logico”.

In collaborazione con l’Associazione culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale Sandro Gindro e con il patrocinio del Municipio Roma IV.

Dice l’autore che «si tratta di un manuale di sopravvivenza, per capirci qualcosa di più della propria vita.

La vita, a volte, è questione di punti di osservazione.

Magari non cambia, ma puoi cambiare il modo con cui la osservi e la vivi».