Domenica 10 febbraio 2019 nuovo blocco del traffico

Nuovo blocco del traffico domenica 10 febbraio 2019. Si tratta del quarto, e penultimo, appuntamento della stagione con le giornate ecologiche previste nel piano anti smog del Campidoglio.

Dalle 7 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 e 30 alle 20 e 30, nella Fascia Verde, scatterà il blocco del traffico privato. Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il divieto sarà esteso alle auto diesel Euro 6.

Lo stop riguarda tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Ma sono previste alcune deroghe per le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi da Euro 3 in poi, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi.

Eccezioni anche per i veicoli elettrici e ibridi, a gpl, metano e bi-fuel, per i mezzi con contrassegno disabili, del car sharing e del car pooling.

Sul blocco per domenica si sta consumando, sullo sfondo, la polemica politica. Perché lo stop coincide con il giorno della Memoria dedicato alla Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe.

Un appello è stato già diretto alla sindaca Virginia Raggi dal centrodestra. “Auspichiamo che questa amministrazione dimostri maggior sensibilità su tale questione ed effettui un passo indietro, spostando lo stop alla circolazione ad un’altra data” scrivono in una nota stampa Antonello Aurigemma e Davide Bordoni, capigruppo di Forza Italia in regione e Campidoglio.

Per ora però non sono arrivati contrordini.

Fascia Verde