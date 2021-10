Domenica 10 ottobre 2021 torna la Race For The Cure

Il 30 settembre 2021 a Roma presso la Sala Spadolini si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della Race For The Cure, il tradizionale appuntamento di Koman Italia che torna con il motto “la Prevenzione è il nostro capolavoro” e in presenza al Circo Massimo giovedi 7 ottobre con l’inaugurazione del Villaggio della Salute con le madrine Maria Cucinotta e Rossana Banfi.

Domenica 10 ottobre con partenza dal Circo Massimo la Race For The Cure, la più grande manifestazione al mondo contro i tumori al seno. Quest’anno la Race, per le restrizioni legate al Covid 19 si svolgerà in una nuova versione: non sarà una corsa ma una passeggiata, con partenze differenziate, per evitare il sovraffollamento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Alla Conferenza Stampa presentata dal Prof. Riccardo Masetti hanno partecipato oltre alle personalità inerente all’organizzazione e lo svolgimento della Race For The Cure, numerosi giornalisti e fotografi, e l’attrice Rossella Banfi che è stata costretta a debellare il male citato.

Per iscriversi alla Race basta registrarsi preventivamente con una donazione e scegliere tra gli intervalli orari di partenza disponibili su “www.raceforthecure.it e www.komen.it