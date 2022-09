Domenica 11 settembre 2022 raccolta straordinaria gratuita rifiuti ingombranti

Torna domenica 11 settembre 2022 la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Coinvolti questa settimana i Municipi di numero dispari.

I cittadini troveranno in funzione 14 eco-stazioni mobili, oltre ai centri fissi aziendali di raccolta (tutti aperti, inclusi quelli ubicati nei Municipi pari). Qui l’elenco completo delle postazioni.

La raccolta comincia alle 8 del mattino e si chiude alle 13 (consigliabile arrivare non oltre le 12, dato che la Polizia Locale deve garantire sul posto la sicurezza con accessi scaglionati). Come di consueto si possono portare i classici ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi…) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). A piazzale Clodio, via Anagnina, piazzale Cina e via Vincenzo Tieri si potranno conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi.

L’intero “raccolto” verrà poi differenziato a seconda del tipo di materiale (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE ecc.) e ogni frazione verrà avviata alla rispettiva filiera di recupero.