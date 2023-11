Domenica 12 novembre raccolta straordinaria gratuita rifiuti ingombranti nei Municipi dispari

Domenica 12 novembre 2023 torna la campagna “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Questo nuovo appuntamento coinvolgerà i municipi dispari della città con 13 eco-stazioni temporanee a disposizione dei cittadini. Presso la postazione abitualmente presente a piazzale Clodio/largo Livatino l’iniziativa questa domenica non potrà avere luogo, vista la concomitanza con un evento sportivo, ma sarà comunque recuperata al più presto con un appuntamento mirato.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

A partire dalle ore 8, si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi e i cosiddetti RAEE, vale a dire apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. Tutte le postazioni sono attrezzate anche per la ricezione di oli da cucina esausti mentre nelle ecostazioni di via Anagnina, piazzale Cina e via Vincenzo Tieri saranno presenti Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

In alcune postazioni, anche queste consultabili sul sito Ama, saranno presenti alcune associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati. I cittadini, grazie alla presenza di questi “volontari del riuso”, avranno quindi la possibilità di consegnare beni dismessi ma ancora in buono stato e, quindi riutilizzabili, quali: vecchie biciclette o parti di esse alle associazioni Ciclonauti e Bike4City e libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) all’associazione Nuova Acropoli.

Per ragioni logistiche e di gestione degli accessi, si invitano gli utenti a raggiungere la postazione prescelta al massimo entro le ore 12.00.