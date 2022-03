Domenica 13 marzo ultimo appuntamento con la Domenica Ecologica

La città si prepara all’ultima giornata ecologica della stagione invernale 2022. L’appuntamento è per domenica 13 marzo, con avvio alle 7,30 quando scatterà il divieto di circolazione per il traffico privato nella Fascia Verde.

Una limitazione che proseguirà per tutta la mattina sino alle 12,30 e poi, dopo una pausa di quattro ore, riprenderà nel pomeriggio dalle 16,30 alle 20,30.

Non tutto il traffico privato è chiamato all’obbligo di non circolare nella Fascia Verde nel corso della Domenica ecologica che si svolge con l’obiettivo di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico.

L’elenco dei veicoli che possono usufruire di una deroga comprende prima di tutto i mezzi con il contrassegno disabili e poi le flotte dei servizi sharing, ossia, le auto in mobilità condivisa come il Car Sharing Roma.

E’ consentito circolare anche ai veicoli meno inquinanti, a partire dai veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl (anche per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, purché utilizzano il Gpl o il metano).

Nelle categorie meno inquinanti – e quindi autorizzati a muoversi anche nei giorni di blocco della circolazione come l’ecodomenica – rientrano anche le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi da Euro 3 in poi, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi da Euro 2 in su.

Nella Fascia Verde, poi, via libera al trasporto pubblico e ai taxi. Possono circolare anche i veicoli adibiti a servizi necessari: pronto intervento, pubblica utilità, soccorso, medici e i veicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi.

Non solo circolazione dei veicoli. Durante le domeniche ecologiche, anche gli impianti di riscaldamento sono chiamati a rispettare alcuni limiti. Gli impianti termici possono funzionare al massimo per 12 ore con temperature tra i 17 e i 18 gradi.