Domenica 15 novembre raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti nei municipi dispari

Domenica 15 novembre 2020 torna la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. L’appuntamento riguarderà tutti i municipi dispari.

Come comunicato ieri da Roma Capitale, i cittadini potranno usufruire unicamente di questa iniziativa di carattere ambientale, già programmata da tempo, in deroga al blocco del traffico privato all’interno della fascia verde disposto per la giornata di domenica.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Dalle 8 alle 13, l’azienda metterà a disposizione complessivamente 23 siti: 16 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 Centri di Raccolta presso cui i cittadini potranno consegnare i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e i materiali particolari (contenitori con residui di vernici e solventi, oli e batterie esauste, ecc). Anche i Centri di Raccolta situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale.

Come concordato con l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, il personale AMA rilascerà agli utenti, cui si raccomanda comunque di utilizzare la postazione di raccolta più vicina a casa, un modulo (con indicata l’ora di arrivo e la targa dell’autoveicolo) che certificherà l’avvenuto conferimento dei materiali e servirà quindi a tutti gli effetti da giustificativo da esibire in caso di controlli e da utilizzare esclusivamente per fare rientro alla propria abitazione. In tutte le postazioni, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno come sempre adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori per il Covid attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Per informazioni sull’iniziativa e sui siti coinvolti, i cittadini possono visitare il sito www.amaroma.it o contattare il NUMERO VERDE AMA, 800867035, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 17 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Dal pomeriggio di venerdì a domenica, sarà attiva la Sala Operativa AMA, tel. 0651693339/3340/3341.

P OSTAZIONI DI RACCOLTA

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 8-13

Municipio Tipo Postazione Indirizzo I Ecostazione Piazza Garibaldi – lato taxi I Ecostazione Piazza Vittorio-fronte via Carlo Alberto I Ecostazione* Piazzale Clodio – parcheggio largo Livatino I Ecostazione Piazza del Tempio di Diana (area parcheggio) III Centro di Raccolta Via dell’Ateneo Salesiano – Monte Cervialto III Centro di Raccolta Via della Bufalotta, 592 V Ecostazione Via Rovigno d’Istria – mercato Villa Gordiani V Ecostazione Via Francesco Tovaglieri (area parcheggio fronte civico 201) V Centro di Raccolta Via Teano, 38 – largo Preneste VII Centro di Raccolta Viale Palmiro Togliatti, 69 VII Ecostazione* Via Anagnina – altezza stabilimento Ericsson VII Ecostazione Via Anzio – area parcheggio IX Ecostazione Largo Montanari – area parcheggio IX Ecostazione* Piazzale Cina IX Centro di raccolta Via Boschiero (Mostacciano) IX Centro di racolta Via Laurentina XI Ecostazione Lungotevere Pietra Papa – angolo via Enrico Fermi XI Ecostazione Via Muratella Mezzana –parcheggio stazione Ponte Galeria XI Centro di Raccolta Via Arturo Martini – Corviale XIII Ecostazione Largo Cardinale Clemente Micara XIII Ecostazione Via Borgo Ticino angolo via Ovada – parcheggio adiacente mercato XV Ecostazione Largo Nimis (Labaro) XV Ecostazione Via V. Tieri Cassia Olgiata – area parcheggio

* Postazioni in cui è possibile conferire contenitori con residui di vernici e solventi