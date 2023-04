Domenica 16 aprile 2023 Giornata del Riciclo nei Municipi pari

Ama S.p.A. organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, l’iniziativa “AMA il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” con postazioni straordinarie, oltre ai Centri di raccolta.

La prossima raccolta domenicale sarà il 16 aprile 2023 nei Municipi pari

Orario di apertura 8,00-13,00. Si invitano i cittadini a recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12,30 così da consentire a tutti di usufruire del servizio.

Dalle 8 alle 12 è possibile consegnare anche oli di origine vegetale e animale.

È possibile consegnare:

Legno, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi.

Presso alcune postazioni è attiva anche la Raccolta di beni usati in collaborazione con Associazioni Culturali, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, per recuperare e riusare beni ed oggetti dismessi, a favore delle fasce più deboli della popolazione e del reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate.