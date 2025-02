Domenica 16 febbraio stop alle auto nella fascia verde: torna la domenica ecologica in città

Roma si prepara a un nuovo stop alla circolazione veicolare: domenica 16 febbraio scatterà il blocco del traffico per la seconda domenica ecologica del 2025, dopo quella del 26 gennaio. Il provvedimento rientra nel piano del Comune per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, imponendo limitazioni al traffico all’interno della ZTL Fascia Verde.

L’elenco dettagliato dei veicoli soggetti al divieto sarà stabilito da un’apposita ordinanza sindacale, ma la misura seguirà le linee delle precedenti domeniche ecologiche. Il calendario prevede inoltre un ulteriore stop alla circolazione il 23 marzo 2025.

Orari e deroghe al blocco del traffico

Come nelle passate edizioni, la limitazione alla circolazione dovrebbe essere in vigore nelle seguenti fasce orarie:

Mattina : 7:30 – 12:30

: 7:30 – 12:30 Pomeriggio: 16:30 – 19:00

La seconda domenica ecologica si inserisce in una serie di iniziative volte a ridurre l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare i cittadini all’uso di mezzi di trasporto sostenibili.

Per chi si sposterà in città, sarà fondamentale organizzarsi in anticipo, prediligendo i mezzi pubblici o le alternative di mobilità condivisa.

