Domenica 16 giugno è Via Libera

Domenica 16 giugno torna Via Libera, la rete ciclopedonale che attraverserà Roma con strade interamente o parzialmente chiuse al traffico ed eventi ispirati allo sport e alla sostenibilità.

Dalle 10 alle 19 queste vie saranno vietate al transito

via Veneto (chiusa interamente da via Boncompagni a largo Federico Fellini), via Bissolati (interamente pedonalizzata), via XX Settembre (pedonalizzata da porta Pia a largo Santa Susanna), via Castelfidardo (interamente pedonalizzata), via San Martino della Battaglia, viale Castro Pretorio, viale dell’Università (strade su cui sarà istituita una corsia ciclopedonale ma il traffico potrà comunque circolare in entrambe le direzioni),via Mozambano (interamente pedonalizzata), viale Regina Elena (parzialmente pedonalizzata da piazzale del Verano a viale dell’Università), piazzale del Verano (parzialmente pedonalizzato), via Tiburtina (pedonalizzata tra piazzale Tiburtino a via dei Reti), via di Santa Bibiana e via Giolitti (pedonalizzate parzialmente con carreggiata ristretta), viale Manzoni (pedonalizzata con il restringimento della carreggiata), via Labicana (parzialmente pedonalizzata ), via Celio Vibenna (parzialmente pedonalizzata), via di San Gregorio (pedonalizzata parzialmente, la carreggiata in direzione Colosseo sarà aperta al traffico), via dei Fori Imperiali, piazza Venezia (parzialmente pedonalizzata, la circolazione sarà a doppio senso sul lato di palazzo Venezia), via del Corso (interamente pedonalizzata), via Cola di Rienzo (interamente pedonalizzata), ponte Regina Margherita (interamente pedonalizzato), via Ferdinando di Savoia (parzialmente pedonalizzata). Deviate le linee di bus.

Numerosi e diffusi gli eventi per godersi la città all’aria aperta nelle zone libere dal traffico. C’è anche “un treno speciale della Roma-Lido”, informa la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook. “Un convoglio per il trasporto delle biciclette in partenza alle 9.35 dalla stazione Cristoforo Colombo”. E c’è “il Bicibus: un’iniziativa aperta a tutti, in cui ciclisti esperti metteranno a disposizione la loro esperienza per accompagnare gruppi di amanti delle due ruote su diversi percorsi”.

“Sarà come al solito una giornata di festa, ricca di iniziative per promuovere un nuovo uso della strada”, ha proseguito la Sindaca. “Tra le vie interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto. Ancora una volta i cittadini potranno riappropriarsi degli spazi sotto casa e partecipare alle tante attività previste: dalla Fanfara dei carabinieri ai concerti delle bande della Polizia locale e della Polizia di Stato, dall’atletica per bambini fino a tutte le iniziative itineranti”.

Qui mappa e calendario delle iniziative .