Domenica 18 aprile raccolta gratuita di ingombranti nei municipi pari

Domani secondo appuntamento dell’anno nei municipi pari con la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta gratuita di rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama con la collaborazione del Tgr Lazio.

Dalle ore 8:00, saranno a disposizione dei cittadini 10 ecostazioni mobili allestite per l’occasione e resteranno aperti anche alcuni Centri di Raccolta dove si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) nonché altre tipologie di rifiuti particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

In tutte le postazioni, alcune anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori dovute all’emergenza Covid-19, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama pertanto invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 per garantire in maniera ordinata a tutti gli utenti di conferire i rifiuti entro le ore 13.00 (termine dell’iniziativa). Si ricorda che l’accesso dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Tutte le informazioni sull’iniziativa (dove e cosa conferire, eccetera) si trovano sul sito www.amaroma.it .