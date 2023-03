Domenica 19 marzo a Capannelle: due listed in programma

SABATO 18 MARZO – TROTTO

Alessandro Gocciadoro Vs. Antonio Simioli, il sabato del trotto alle Capannelle può essere senza dubbio riassunto in questi termini, visto che in almeno cinque delle otto corse in programma i due sono in linea teorica i drivers dei cavalli che vantano le maggiori possibilità di successo. A condire il tutto c’è anche una bella prova sul doppio km valida come seconda Tris di giornata e in chiusura una corsa per anziani di ottima categoria con guide affidate ai gentlemen.

Tre le corse riservate ai cavalli più giovani: Eternity Bar nel Premio Ventanilla e Danao degli Dei nel Premio Viking Kronos, le due prove di apertura, sembrano quelli in grado di portare il match in favore di Gocciadoro, ma gli avversari sono sicuramente agguerriti; più netta forse la posizione di Eraldo Jet alla terza corsa, il Premio Vigliano Prince. Alla quinta il “Goccia” avrà la chance di Cayenne Slm che però andrà verificata in quanto la figlia di Varenne è al rientro da un’assenza di quattro mesi e mezzo. Aldebaran Rob alla settima sembra la chance più netta del giorno, mentre la seconda Tris (sesta corsa) dovrebbe trovare i propri punti di riferimento tra i penalizzati con davanti Vinny che si assumerà il ruolo di “guastatrice”.

Targato Gocciadoro anche il favorito della corsa gentlemen con Bon Jovi Jet che ha sicuramente la possibilità di incrementare il già positivo ruolino di marcia recente.



DOMENICA 19 MARZO – GALOPPO

Imperdibile domenica alle Capannelle, un pomeriggio da circoletto rosso. Emozioni a volontà ed eccellente valenza tecnica per quasi tutte le otto corse in programma. Il convegno del 19 marzo propone agli appassionati due listed intriganti e di notevole rilevanza, ma anche ben tre condizionate di spessore, una maiden e due handicap spettacolari e incerti.

Sei corse sulla selettiva pista grande e le altre due in quella all weather. Il miglio e i 2000 metri la faranno da padroni in tema di distanze.

Ciliegina sulla torta il ritorno alle Capannelle di Christian Demuro che proprio sulla pista romana aveva mosso i suoi primi passi ancora bambino in sella ai pony.

Il Natale di Roma sul miglio (terza corsa ore 15.15) è una listed prestigiosa che ricorda la fondazione di Roma (anche se con un mese d’anticipo rispetto al 21 aprile). Questa del 2023 sarà un’edizione al di sopra degli standard: in pista l’ospite tedesco Aggenstein e Bahia del Sol. I due esigono il pronostico, a contenderglielo gli agguerriti Win The Win, Grande Gatsby e poi ancora il dormelliano Breughel e anche Only Time e Tiaspettofuori che si sta mostrando adatto al miglio.

Gran corsa anche il Premio Circo Massimo (quinta corsa ore 16.25), la prova sui 2000 per anziani scelta da Tempesti per ritornare in pista dopo il passaggio di età che ce lo riconsegna anziano. Il campione della scuderia Dormello è stato l’eroe della stagione dei tre anni 2022. La immagine del suo volo generoso nel Nastro Azzurro è ancora nitida nella mente di ogni autentico appassionato. Ha chiuso la stagione laureandosi nel Lydia Tesio e ora riparte da questa corsa per vedere se può andare ancora lontano. Suo ovviamente il ruolo di favorito, contro il quale ecco otto pretendenti: Frozen Juke e Frozen Day ben noti, Flag’s Up, Emperor of Love e poi ancora la rivelazione Bridge Jazzaraat, Prince Appeal in forma e Unique Diamond.

Di rilievo il Premio Brigadier Gerard che lancia la prima tappa di avvicinamento al Derby Day. Sui 2000 metri, come seconda corsa alle 14.40, saranno in 8 e per il vincitore si apriranno le gabbie del Botticelli, chiamata finale per il Nastro Azzurro. In campo Cebalrai, Certaldo, Enigma dei Grif, Goldenas, Le Bagarre, Muhaarar Dream, Self Praise e The Blades.

Il pomeriggio alle Capannelle si aprirà con la prima corsa alle 14.05, in pista le femmine anziane sui 2000: Resana, Sadalsuud, Terra del Sole e Wintry Love.

Da non perdere la quarta corsa ore 15.50 nel ricordo di Andrea Sansoni. Protagoniste anche qui le femmine anziane, però sul miglio, in preparazione al Tadolina. Tra le sette ecco Beautiful Bay, Chipie di Irlanda, Deadline, Happiness Therapy e White Lips, tutte cavalle ben note e di ottimo lignaggio.

L’ottava ed ultima corsa, perizia in pista all weather, è in programma alle 18.10.

EVENTI COLLATERALI

MERCATINO GIAPPONESE – Sabato 18 e Domenica 19 marzo, dalle 10.00 alle 19.30, torna l’oriente all’Ippodromo Capannelle con un nuovo appuntamento dedicato ai JAPAN DAYS, una grande kermesse sul mondo del Sol Levante in tutte le sue molteplici sfumature. Una grande festa che profuma già di primavera e dei primi sakura in fiore, un week end intero per perdersi tra le atmosfere, i suoni e i colori del Sol Levante. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti i japanlovers.

Gli splendidi e ampi spazi dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante: area market di 130 espositori, laboratori e workshop, dimostrazioni di arti marziali, spettacoli – esibizioni – presentazioni, spazio bimbi, arcade game corner, maid cafè, food area made in Japan, spazio wellness.

Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

HIPPOTOUR – Hippogroup Roma Capannelle presenta la grande novità della stagione: la possibilità di partecipare a #HippoTour, il tour guidato nell’Ippodromo Capannelle per vedere da vicino come si svolge una giornata di corse. Da Domenica 19 Marzo sarà possibile scoprire ogni aspetto di questa disciplina, un viaggio nel cuore dell’ippica, dalla pesa dei fantini all’insellaggio dei cavalli, dalla partenza alle gabbie all’adrenalinica dirittura d’arrivo. Per informazioni e prenotazioni: capannellesocial@hippogroup.it.

Foto: Domenico Savi