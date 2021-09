Domenica 19 settembre raccolta ingombranti nei municipi dispari

Prossima raccolta domenicale ingombranti sarà domenica 19 settembre1 dalle 8 alle 13 nei Municipi dispari.

Ama organizza, in collaborazione con il TGR Lazio, l’iniziativa “Il tuo quartiere non è una discarica” con postazioni straordinarie, oltre ai Centri di raccolta, per incentivare la raccolta differenziata gratuita dei seguenti materiali: legno, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi.

Presso alcune postazioni è attiva anche la Raccolta di beni usati in collaborazione con Associazioni Culturali, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, per recuperare e riusare beni ed oggetti dismessi, a favore delle fasce più deboli della popolazione e del reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate. INFO

Per garantire il distanziamento e il rispetto della normativa anti contagio, potrebbero verificarsi rallentamenti nella consegna dei materiali. Pertanto si invita a recarsi ai punti di raccolta entro le ore 12, così da consentire a tutti gli utenti eventualmente in coda di usufruire del servizio.