Domenica 2 agosto musei e siti archeologici gratuiti

Torna domenica 2 agosto l’appuntamento con la prima domenica del mese, la tradizionale iniziativa che offre a tutti la possibilità di visitare gratuitamente i Musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città.

Ingresso libero per il Museo della Forma Urbis, nel Parco Archeologico del Celio, per l’Area Sacra di largo Argentina e per l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana).

Tornano anche le visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

Le visite, promosse da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono gratuite con prenotazione obbligatoria attraverso il numero 060608, (le prenotazioni saranno aperte giovedì 30 luglio alle ore 16) e si svolgeranno in lingua italiana in quattro turni da massimo 30 partecipanti ciascuno, con partenze alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30, per una durata di circa 75 minuti.

A ingresso gratuito anche alcune esposizioni temporanee nelle sedi dei musei civici, a partire dai Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1), dove si potranno visitare quattro mostre: a Palazzo Caffarelli Vasari e Roma, incentrata sul profondo e duraturo legame tra Giorgio Vasari (1511-1574) e la città eterna; nella Pinacoteca, il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva con un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti, accompagnando il visitatore alla scoperta delle fasi di ideazione e realizzazione delle opere; nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori la mostra Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, con una selezione di opere – dipinti, sculture e materiali su pergamena – provenienti da collezioni museali e raccolte private, che racconta il ruolo che le figure angeliche hanno nella tradizione artistica occidentale.

Infine, nelle sale di Palazzo Clementino, si potrà visitare I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, un’ampia panoramica sull’uso dei marmi colorati, dalle origini fino al XX secolo, attraverso una raffinata selezione di pezzi provenienti dalla Fondazione Santarelli.

Alla Centrale Montemartini (via Ostiense 106) l’esposizione Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, offre un nuovo racconto sulla Moda protagonista della vita della Capitale con tutta la ricchezza e la complessità della sua evoluzione.

In mostra una selezione di preziosi e inediti materiali provenienti dall’Archivio dell’Istituto Luce come filmati, fotografie, documenti e l’esposizione di una decina di abiti realizzati tra gli anni Trenta e i Settanta.

Alla Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24) è in corso la mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, oltre 120 opere riunite in un percorso espositivo che ripercorre le tappe fondamentali della Galleria nel centenario della sua fondazione.

Ricca anche l’offerta dei Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70): al Casino dei Principi sarà visitabile la mostra Pedro Cano. Siete e Roma: esposte oltre cento opere che rappresentano i due nuclei fondamentali della produzione dell’artista spagnolo: il grande ciclo in bianco e nero dedicato alla condizione umana in dialogo con le opere dedicate alla Città Eterna.

Alla Casina delle Civette, invece, è in esposizione Sotto una buona stella – L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente (1946-2026).

Al Museo di Roma in Trastevere (piazza di S. Egidio 1/b) saranno visitabili tre mostre fotografiche. Al piano terra Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways – Fotografie di Francesco Conversano, con una selezione di novanta scatti in bianco e nero e a colori realizzati negli Stati Uniti dal regista di cinema del reale Francesco Conversano fra il 1999 e il 2017.

Nelle gallerie al primo piano À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen, racconta con le immagini i viaggi nella città eterna del fotografo francese tra il 1974 e il 1995.

Nelle sale del Pianoforte la mostra New York di Matilde Damele, un viaggio fotografico e interiore lungo le strade della Grande Mela.

Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese (via Fiorello La Guardia, 6 e viale dell’Aranciera 4) la mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, espone oltre cento opere firmate da alcuni tra i più importanti protagonisti della scena internazionale: da Cartier-Bresson ad Araki, da Cindy Sherman a Francesca Woodman, fino a Man Ray e Letizia Battaglia.

Al Museo delle Mura (via di Porta San Sebastiano 18) le Accademie di Belle Arti di Frosinone e di Roma propongono Moto a luogo #2, un percorso di ricerca artistica strutturato in interventi e installazioni site-specific pensati per gli spazi del museo e in dialogo con la sua storia e le sue stratificazioni.

Fanno eccezione alla gratuità (ingresso a tariffazione ordinaria, con tariffa ridotta per i possessori della MIC Card): Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, ETTORE SCOLA – Non ci siamo mai lasciati, Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, Bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia e Circo Maximo Experience.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su museiincomuneroma.it

Roma Capitale ricorda che per i residenti capitolini e della Città Metropolitana i Musei Civici sono ad accesso gratuito tutto l’anno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza