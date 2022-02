Domenica 20 febbraio terzo appuntamento con la “Domenica Ecologica”

Domenica, 20 febbraio è in programma la terza domenica ecologica della stagione invernale.

Nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, ci sarà lo stop al traffico privato.

Con alcune deroghe, come di consueto. Via libera, ad esempio, alle auto a benzina Euro 6, alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi.

Deroga anche per i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl (anche per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, purché marcianti a Gpl o metano). Esentati dal blocco, poi, i mezzi con contrassegno disabili e quelli dei servizi in sharing.

Maggiori dettagli e l’elenco completo delle deroghe nell’ordinanza sindacale che sarà pubblicata nelle prossime ore da Roma Capitale sul proprio sito.

L’ultima domenica ecologica in calendario per quest’inverno è per il 13 marzo.