Domenica 20 marzo 2022 XXII Vola Ciampino, ottavo trofeo Amedeo Fabrizi

La manifestazione sportiva organizzata L’A.S.D. Runners Ciampino, è patrocinata da FIDAL Lazio, Croce Rossa, Runners Ciampino 1998 e Città di Ciampino, a differenza degli anni precedenti riguarderà solo la sola gara competitiva di 10 km, che partirà alle ore 09.00 dal viale Kennedy 35 (tra la rotatoria via Calò ed i ponti di via Morena) fronte “La Briciol e Bar Rinaldi” e si articolerà sul seguente percorso: viale Kennedy, viale del lavoro, via 4 Novembre, piazza della Pace, viale di Marino, via dei Laghi, via Fontana dei Monaci, via Cuneo, via dell’Ospedaletto, via dei Laghi, via Mura dei Francesi, via Bruxelles, via Genova, via Parigi, via Milano, via Mura dei Francesi, via Pignatelli, via Col di 35, via 24 Maggio, ponti di Morena, via Lucrezia Romana, via Reverberi, viale Kennedy.

Prima della partenza del gruppo dei partecipanti, una moto della Polizia Locale, con bandiera posteriore di colore rosso, inizia la “staffetta” ed avvisa dell’imminente passaggio della corsa. Gli stewards presenti alle postazioni provvedono a chiudere i varchi limitatamente al transito dei partecipanti.

L’iniziativa, dopo il lockdown oltre ad avere una valenza sportiva si propone di vivacizzare e promuovere l’immagine della città divenuta notoriamente luogo di transito quotidiano di migliaia di passeggeri i quali potranno cogliere l’occasione per fermarsi e godere di una giornata di sport. La Vola Ciampino contribuisce al progetto di portare lo sguardo dei turisti oltre Roma e si impegna in ogni edizione a far divenire la città “la porta di accesso” verso le bellezze dei Castelli Romani.

La Vola Ciampino gara affascinate nel percorso con vista ai Castelli Romani è stata migliorata con il nuovo punto di partenza e arrivo, nel viale J.F. Kennedy. La modifica facilita un maggiore scorrimento degli atleti alla partenza e offre al pubblico, una più comoda concentrazione, e gustarsi al meglio la voltata finale della gara.

Modalità d’iscrizione: Alla Vola Ciampino gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti/e italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 16 anni (millesimo di età) alla data della manifestazione in regola con il tesseramento per l’anno 2022. Gli atleti/e Fidal iscritti singolarmente dovranno presentare il cedolino del rinnovo del Tesseramento dell’anno 2022, le società dovranno fornire dichiarazione timbrata e firmata dal Presidente. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14.00 di mercoledì 16 marzo 2022

ISCRIZIONI: Le iscrizioni individuali potranno essere effettuate nelle seguenti modalità: ● ENTERNOW: accedendo al portale e pagando con carta di credito ● E-MAIL: scaricando la scheda d’iscrizione sul sito www.volaciampino.it ed inviandola compilata unitamente alla copia del pagamento se effettuato a mezzo bonifico bancario e del certificato medico se si è tesserati Runcard o Eps all’indirizzo lazio@tds.sport ● FAX al numero 06 233 213 966 allegando scheda di iscrizione e copia del certificato medico se si è tesserati Runcard o Eps e copia del pagamento solo se effettuato a mezzo bonifico bancario

Per le iscrizioni cumulative le società dovranno utilizzare la propria carta intestata con timbro e firma del Presidente o scaricando l’apposito modulo su www.volaciampino.it. Le iscrizioni effettuate tramite moduli cartacei potranno essere inviate via: ● E-MAIL: inviando l’elenco a lazio@tds.sport unitamente alla copia del pagamento ● FAX al numero 06 233 213 966. Quote di iscrizione: ● € 12,00 per le società e singoli fino al 28 Febbraio 2022 Dal 1 marzo 2022 la quota sarà di € 15 per singoli e Runcard (no società)

Le Iscrizioni si chiuderanno in data 16 marzo 2022. Il numero del limite totale degli iscritti potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative e/o di sicurezza. La data che farà fede nel calcolo della quota di iscrizione sarà quella del pagamento, esso potrà essere effettuato nelle seguenti modalità A.s.d. Runners Ciampino via Lucrezia Romana 8-00043 Ciampino (Rm) Tel.0-791476- 3335286319

RITIRO PETTORALI: Il pettorale con il chip potrà essere ritirato Sabato 19 MARZO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con orario continuato presso: LBM Sport – Roma VIA Tuscolana 187 – PER I RESIDENTI FUORI PROVINCIA DI ROMA: In via eccezionale, e SOLO PER I RESIDENTI FUORI PROVINCIA di Roma, sarà possibile ritirare il pettorale la mattina della corsa presso un gazebo posizionato alla partenza- dalle ore 07,30 alle or Il chip sarà consegnato insieme al pettorale e dovrà essere utilizzato secondo le istruzioni allegate e pubblicate sul sito a ridosso dell’eventoe 08,15. Dopo tale orario NON sarà possibile in alcun modo ritirare il pettorale.

RISTORI: Sarà previsto un ristoro intermedio ed uno finale PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati con Trofeo e Coppe i primi 5 uomini e le prime 5 donne i primi 5 di ogni categoria fino a MM80- e MF75 con premi in natura.

MONTEPREMI: UOMINI/ DONNE Il 25% del montepremi effettivamente erogato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano. 1°Classificato/a Trofeo + € 200,00 – 2°Classificato/a Coppa + € 150,00 -3°Classificato/a Coppa + € 120,00 4°Classificato/a Coppa + € 100,00 – 5°Classificato/a Coppa + € 80,00 . I premi in denaro verranno corrisposti solo agli atleti FIDAL PREMI PER SOCIETA’ 1^ Classificata Euro 500,00 -2^ Classificata Euro 400,00 – 3^ Classificata Euro 300,00 –4^ Classificata Euro 250,00- 5^ Classificata Euro 200,00- 6^ Classificata Euro 150,00- 7^ Classificata Euro 120,00- 8^ Classificata Euro 120,00 -9^ Classificata Euro 100,00- dall’ 11^ alla 15^ Classificata Euro 80,00. Verranno premiate le prime 15 società con il maggior numero di atleti classificati con un minimo di 20 atleti iscritti, i premi saranno corrisposti dopo 15 giorni dalla data della manifestazione, le società classificate dovranno inviare il proprio IBAN alla società organizzatrice.

Aldo Zaino 15 marzo 2022