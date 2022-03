Domenica 20 nei Municipi dispari raccolta gratuita rifiuti ingombranti

Domenica 20 marzo 2022 torna nei municipi dispari, con il terzo appuntamento del 2022, la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Saranno allestite per la prima volta due ecostazioni in largo Fausta Labia, a Fidene (III municipio), e in via Francesco Albergotti/Pineta Sacchetti (XIII municipio). Presso la postazione abitualmente presente a piazzale Clodio/largo Livatino l’iniziativa non potrà avere luogo , vista la concomitanza con un evento sportivo, ma sarà comunque recuperata con un appuntamento speciale e mirato che verrà comunicato quanto prima.

A partire dalle ore 8 i cittadini potranno consegnare presso le 15 postazioni di raccolta come di consueto i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nelle postazioni di via Anagnina, piazzale Cina e via Vincenzo Tieri saranno inoltre presenti Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche, oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi.

L’elenco completo di tutte postazioni è consultabile sul sito www.amaroma.it. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno aperti con orario domenicale (7-13), compresi quelli attivi nei municipi pari. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Anche in questa occasione in alcune ecostazioni (anche queste riportate sul sito web aziendale) saranno presenti i “volontari del riuso” con associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l’azienda ha siglato specifici protocolli di intesa. I cittadini avranno quindi anche la possibilità di consegnare libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) alle associazioni culturali Libra e Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

In tutti i siti di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

ECOSTAZIONI DI RACCOLTA * DOMENICA 20 MARZO

Municipio I

Ecostazione Piazza del Tempio di Diana (area parcheggio)

Ecostazione Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Municipio III

Ecostazione Largo Fausta Labia-Fidene

Municipio V

Ecostazione Via Francesco Tovaglieri (area parcheggio fronte civico 201)

Ecostazione Via Rovigno d’Istria – mercato Villa Gordiani

Municipio VII

Ecostazione Via Anzio – area parcheggio

Ecostazione Via Anagnina – altezza stabilimento Ericsson

Municipio IX

Ecostazione Largo Montanari (area parcheggio)

Ecostazione Piazzale Cina

Municipio XI

Ecostazione Lungotevere di Pietra Papa

Ecostazione Via Lanfranco Maroi (area parcheggio)

Municipio XIII

Ecostazione Via Francesco Albergotti Pineta Sacchetti

Ecostazione Via Borgo Ticino angolo via Ovada (parcheggio adiacente mercato)

Municipio XV

Ecostazione Largo Nimis (Labaro)

Ecostazione Via V. Tieri- Cassia Olgiata (area parcheggio)

Per eventuali aggiornamenti, www.amaroma.it