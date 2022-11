Domenica 27 novembre, raccolta straordinaria gratuita ingombranti in tutti i Municipi

Domenica 27 novembre 2022 si svolgerà un appuntamento straordinario in tutti i municipi della città di Roma de “Il Tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Saranno a disposizione dei cittadini 15 Ecostazioni mobili, una a municipio, che si aggiungeranno ai Centri di Raccolta fissi, aperti anche la domenica mattina. Su richiesta dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, in tutte le eco-stazioni per la prima volta verranno raccolti anche i materiali cellulosici: carta, cartoncino e cartone. L’appuntamento, inoltre, coinciderà con la giornata conclusiva della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti alla quale AMA partecipa con la campagna di sensibilizzazione intitolata “Tessile circolare e sostenibile: i rifiuti sono fuori moda!” e per questo motivo vedrà in alcune postazioni anche la presenza di ecoinformatori per sensibilizzare gli utenti alle corrette pratiche del recupero dei materiali tessili (capi di abbigliamento, accessori, ecc.), con la distribuzione di una brochure realizzata per la SERR. Tutte le informazioni sui materiali conferibili e l’elenco completo delle postazioni si trovano sul sito www.amaroma.it.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Per tutta la mattina, i cittadini potranno consegnare presso le postazioni di raccolta i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). In via straordinaria, inoltre, nelle Ecostazioni saranno presenti mezzi per la raccolta anche di carta e cartone. Tutti i materiali raccolti verranno differenziati secondo la specifica categoria merceologica e avviati alle rispettive filiere di recupero. Nei siti di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone.

“Vogliamo aggiungere a questa domenica di raccolta straordinaria di rifiuti in tutti i municipi, che fa parte della campagna promossa in collaborazione con la RAI – TGR Lazio e AMA, arricchendola di un servizio aggiuntivo mirato al recupero della frazione differenziata di carta e cartone. In tutte le ecostazioni saranno operative macchine compattatrici per potenziare e incentivare il recupero e il riciclo e quindi ridurre l’utilizzo di materia prima. E’ un’ulteriore occasione di sensibilizzazione sulla necessità di una corretta differenziazione dei rifiuti e sull’importanza che i nostri comportamenti hanno sul decoro della città e sulla sua qualità ambientale” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“D’intesa con l’assessorato abbiamo voluto fortemente questo appuntamento aggiuntivo delle raccolte domenicali gratuite che coinvolgerà in via straordinaria tutti i municipi di Roma, pari e dispari – sottolinea il Presidente di AMA Daniele Pace –. E’ un modo anche per ringraziare le migliaia di cittadini che nelle prime 9 domeniche del 2022 hanno partecipato alla campagna, consentendo di raccogliere più di 1.450 tonnellate di materiali vari. Chiediamo, per questo, la collaborazione anche delle Amministrazioni dei Municipi coinvolti domenica prossima per allargare ulteriormente l’utenza da sensibilizzare sul corretto conferimento dei rifiuti”.