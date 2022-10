Domenica 30 ottobre: Roma Champions Day a Capannelle

Attesissimo anche il confronto intergenerazionale sul miglio, il Premio Ribot-Luciani, corsa di Gruppo 3 in programma alle ore 15.40. I protagonisti saranno 11, tra i favoriti segnaliamo Rubayat, Wonnemond e Zandjan che fa scuderia con Rubayat. Nutrito e di spessore il gruppo degli italiani: Cima Emergency, laureato del Parioli, ma anche Il Grande Gasby, Some Respect, Telepatic Glance, una delle migliori femmine sulla distanza, Frozen Juke e i validissimi Emperor of Love e Mordimi.

Il Premio Umbria è diventato appuntamento di grande spessore per i velocisti sui 1200 metri, una volata emozionante da vivere quasi in apnea dal primo all’ultimo metro. 12 cavalli al via a garantire spettacolo ed emozioni. Tra questi Go Atletico con Gerard Mossè, ma anche laureati di pattern o listed come Collinbay, Djiango, Ipompieridiviggiù, Royal Ashirah, solo per citare i più accreditati.

In prospettiva Derby si cimentano i 2 anni sui 1800 metri del Premio Berardelli che da questa edizione ricorda oltre a Guido, storico presidente dell’Unire e grande proprietario, anche Alessandro che per tanti anni è stato il direttore di Capannelle. La corsa nasce come premio Tevere prima di assumere la denominazione attuale. Da questa corsa si nasce campioni, basti pensare all’ultimo laureato, Arkadan, capace poi di dare vita al memorabile scontro con Tempesti nell’ultimo Derby. Al via in questa edizione 2022 saranno in sei, con Sirjan, Alf Moon, Drunk With Love, Shekerando, Strong Alpha e The Blades.

Le frecce volanti sempre di due anni si misureranno sul chilometro secco del Premio Divino Amore Livermore e sarà grande emozione ancora una volta. Sarà la prima corsa in programma, alle 13.15, e saranno in 11 al via a garanzia di spettacolo.