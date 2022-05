Domenica 8 maggio la XXIII edizione della Race for the cure

Race for the cure, evento simbolo della Komen Italia e più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, torna per la XXIII edizione domenica 8 maggio 2022.

Grazie a questa manifestazione sociale – che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma e in altre 6 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Pescara, Matera, e Napoli – è stato possibile negli anni dare avvio in tutta Italia ad oltre 1000 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.

Madrina della manifestazione è l’attrice Maria Grazia Cucinotta, da anni al fianco di Komen Italia insieme all’attrice Rosanna Banfi, madrina delle Donne in Rosa.

Giovedi 5 maggio si è tenuta l’apertura del Villaggio della prevenzione al Circo Massimo con la partecipazione della Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale , mentre domenica si terrà la tradizionale corsa aperta a tutti.

Anche la Protezione Civile di Roma è in campo a fianco della Race for the cure per garantire assistenza in occasione della gara podistica, con il sostegno delle Organizzazioni di Volontariato.

Per informazioni, programma delle iniziative e iscrizioni www.raceforthecure.it