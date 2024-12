Domenica ecologica, 246 violazioni su 1877 controlli effettuati

Si è conclusa con un bilancio di 1877 controlli e 246 violazioni accertate l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata oggi nell’applicazione dell’Ordinanza del Sindaco n.143 del 29 novembre 2024.

Le limitazioni al traffico, in vigore nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30, hanno visto la mobilitazione di decine di pattuglie per garantire il rispetto delle disposizioni.

L’ordinanza: obiettivo qualità dell’aria

L’ordinanza, parte del piano comunale per il miglioramento della qualità dell’aria, è stata adottata per ridurre l’inquinamento atmosferico, in particolare nei giorni di criticità ambientale.

Il provvedimento ha riguardato diverse categorie di veicoli, con restrizioni mirate per le zone più trafficate della città.

I numeri dei controlli:

La Polizia Locale ha effettuato 1877 verifiche su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree a maggiore affluenza e alle principali arterie stradali.

Durante i controlli sono state rilevate 246 violazioni, la maggior parte delle quali dovute al mancato rispetto delle restrizioni imposte dall’ordinanza.

