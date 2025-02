Domenica ecologica a Roma: 251 le violazioni al Codice della Strada accertate

Risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia Locale nella quarta domenica ecologica, ieri 16 febbraio 2025: Più di 2300 i controlli eseguiti e 251 le violazioni riscontrate dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale: questo l’esito dell’attività di vigilanza predisposta sul territorio capitolino per verificare il rispetto del provvedimento inerente le limitazioni al traffico legate alla domenica ecologica, nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30.

