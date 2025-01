Domenica ecologica a Roma: oltre 2200 controlli e 221 sanzioni per i trasgressori

Una città più pulita, ma non senza sforzi: questo il bilancio della domenica ecologica che ha interessato ieri (26 gennaio) la Capitale, con il blocco del traffico privato nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-19:00.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati su tutto il territorio, hanno effettuato oltre 2200 controlli, riscontrando ben 221 violazioni.

L’iniziativa, voluta dal Campidoglio per ridurre le emissioni inquinanti e sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali, ha visto una partecipazione diffusa, ma non priva di episodi di mancato rispetto delle regole.

I controlli, eseguiti in punti strategici della città, hanno messo in evidenza l’impegno degli agenti nel far rispettare le limitazioni al traffico imposte dal provvedimento.

Le violazioni e i dati del bilancio

Secondo quanto comunicato dal Comando della Polizia Locale, le 221 infrazioni registrate riguardano principalmente automobilisti che hanno circolato in deroga al blocco, senza le necessarie autorizzazioni o ignorando completamente i divieti.

Le sanzioni previste in questi casi vanno da un minimo di 163 euro, con possibili conseguenze più gravi in caso di recidiva.

Un messaggio di sensibilizzazione

Le domeniche ecologiche, ormai diventate appuntamenti ricorrenti nella Capitale, rappresentano un’occasione per riflettere sull’importanza della mobilità sostenibile e dell’impatto del traffico veicolare sull’ambiente.

Oltre al blocco delle auto, sono stati promossi eventi paralleli dedicati al trasporto alternativo, con percorsi ciclabili, aree pedonali temporanee e attività di sensibilizzazione nelle piazze.

Tuttavia, non mancano le polemiche. Alcuni cittadini, soprattutto nei quartieri periferici, hanno lamentato difficoltà negli spostamenti, complici i limiti del trasporto pubblico locale. “Il blocco è giusto, ma servono più autobus e tram per muoversi,” ha sottolineato un residente di Tor Bella Monaca.

Le prossime tappe

La giornata di ieri rappresenta solo uno dei tanti appuntamenti previsti dal calendario delle domeniche ecologiche del 2025, un’iniziativa che rientra nel piano “Roma Green 2030” per ridurre progressivamente l’impatto ambientale del traffico urbano.

Nel frattempo, il messaggio lanciato dalla città è chiaro: la lotta all’inquinamento parte da piccole azioni quotidiane, che, sommate, possono fare la differenza

