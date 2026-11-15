Domenica ecologica a Roma, raffica di multe già in mattinata: 174 sanzioni su circa 1.200 veicoli controllati

Sono oltre un centinaio gli automobilisti sanzionati nelle prime ore della domenica ecologica romana. Stando ai dati parziali resi noti dalla Polizia Locale di Roma Capitale in merito alla fascia oraria mattutina compresa tra le 7.30 e le 12.30, le pattuglie dispiegate sul territorio hanno eseguito circa 1.200 controlli, elevando 174 verbali per il mancato rispetto delle limitazioni al traffico stabilite dall’Ordinanza del Sindaco n. 150/2026.

Il dispositivo di controllo e la ripresa nel pomeriggio

Le attività di vigilanza sono state condotte congiuntamente dagli agenti dei Gruppi territoriali e dal Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT), presidiando i varchi e le principali arterie della Capitale. Il monitoraggio della Polizia Locale proseguirà nel corso del pomeriggio, quando scatterà la seconda finestra di divieto alla circolazione prevista dall’ordinanza comunale, attiva dalle 16.30 fino alle 20.30.

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