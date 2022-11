Domenica ecologica: il 20 novembre stop alla circolazione di auto e moto

Il 20 novembre torna l’appuntamento con la “Domenica Ecologica”.

L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico all’interno della Fascia Verde nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Oltre a domenica prossima, gli stop al traffico privato saranno: il 4 dicembre 2022 e l’8 gennaio, il 5 febbraio e il 26 marzo 2023.

Domenica ecologica: chi può circolare

La circolazione è consentita ai veicoli elettrici, ibridi, alle auto a benzina Euro 6, ai veicoli a gas Metano e a GPL, ai veicoli di car-sharing, a quelli che presentano un contrassegno di disabilità e a moto e ciclomotori a 4 tempi successivi a Euro 3 ed Euro 2.

I veicoli a benzina fino alla classe ambientale Euro 5 e quelli a Diesel fino a Euro 6 non potranno circolare all’interno della zona verde, così come le moto e i ciclomotori a due ruote a 4 tempi precedenti, rispettivamente, alle classi ambientali Euro 3 ed Euro 2.

Domenica ecologica: le nuove limitazioni nella Fascia Verde

Dal 15 novembre sono entrate in vigore le nuove limitazioni all’interno della Fascia Verde, dal lunedì al sabato (h24), con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, non è consentita la circolazione per: autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2; autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.