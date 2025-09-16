Domeniche Ecologiche, tra le polemiche: Ecoitaliasolidale attacca il Campidoglio

Il Campidoglio ha messo in calendario cinque nuove Domeniche Ecologiche per la stagione invernale 2025-2026.

Dal 9 novembre, quando scatterà la prima, e poi ancora il 7 dicembre, la città vivrà giornate senza auto: blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella Fascia Verde, con orari rigidamente fissati (7.30-12.30 e 16.30-20.30).

Ma se da un lato il provvedimento viene presentato come un segnale di attenzione all’ambiente e alla qualità dell’aria, dall’altro non mancano le critiche.

A guidarle è Ecoitaliasolidale, che per voce del presidente nazionale Piergiorgio Benvenuti e del vicepresidente Fabio Rosati boccia senza mezzi termini l’iniziativa: “Le Domeniche Ecologiche possono avere un valore simbolico, ma non affrontano le vere cause dell’inquinamento atmosferico nella Capitale”.

“Roma resta tra le città più inquinate”

I dati, ricordano dall’associazione, parlano chiaro: Roma continua a essere stabilmente tra le città italiane più inquinate, con livelli di PM10, PM2.5 e NO2 che sforano i limiti anche nei giorni di stop al traffico. Per questo, sostengono Benvenuti e Rosati, “misure temporanee come il blocco delle auto non portano risultati concreti né duraturi”.

La vera sfida, sottolineano, è un nuovo modello di mobilità urbana: trasporto pubblico efficiente e davvero green, corsie preferenziali strutturate, edilizia pubblica riqualificata con criteri sostenibili, e un piano serio di decarbonizzazione.

Il nodo ATAC e la sfida del trasporto pubblico

Il dito è puntato anche contro la cronica inefficienza del trasporto capitolino: “Finché i mezzi ATAC non riusciranno a offrire un servizio adeguato ogni giorno, non potremo parlare di vera svolta ecologica”.

Per Ecoitaliasolidale, la vera battaglia contro l’inquinamento non si combatte con qualche “domenica a piedi”, ma con investimenti concreti e quotidiani, capaci di incidere davvero sulla qualità della vita e dell’aria che respiriamo.

L’appello alla Giunta Gualtieri: “Basta soluzioni di facciata”

Il messaggio all’amministrazione capitolina è chiaro: stop alle misure “simboliche” e via libera a politiche strutturali. “Serve coraggio politico per cambiare davvero – concludono – Non possiamo più accontentarci di soluzioni di facciata mentre la salute dei cittadini continua a essere messa a rischio ogni giorno”.

Le domeniche senz’auto, insomma, per Ecoitaliasolidale restano un rituale dal forte impatto mediatico, ma con scarsa utilità pratica. Roma, denunciano, ha bisogno di ben altro per respirare davvero.

