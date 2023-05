Donazione defibrillatori all’Arma dei Carabinieri da Planet Solidarietà

“Oggi 16 maggio 2023, nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, si è svolta la donazione da parte della onlus Planet Solidarietà – grazie ai fondi del 5×1000 – di cinque defibrillatori per l’Arma dei Carabinieri e la consegna di 20 attestati di superamento del corso BLSD per gli appartenenti alla stazioni CC interessate dalla donazione.

Un evento che ha lo scopo di perseguire, sempre più, l’obiettivo di rendere la maggior parte delle città italiane cardioprotette – anche per cercare di ridurre quel tragico numero di 60.000 persone che ogni anno in Italia muoiono per arresto cardiaco e morte improvvisa. Di questo ringrazio Fratelli d’Italia per aver compreso l’importanza di questa tematica inserendo la ‘diffusione dele città cardioprotette in Italia’ nel programma per il Governo Meloni, la cui attività oggi è stata testimoniata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci e dal Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

Un ringraziamento particolare e sentito va anche agli On. Chiara Colosimo e Giovanni Donzelli, che hanno confermato l’impegno del Parlamento nelle politiche di prevenzione della salute, ed agli On. Daniele Sabatini e Stefano Erbaggi, che continueranno la loro opera nella regione Lazio e nel Comune di Roma. Mi piace sottolineare come l’evento odierno non debba essere un punto di arrivo bensì di partenza, che vedrà Planet Solidarietà impegnata in uno sviluppo sempre maggiore della cardioprotezione portando il defibrillatore, oltre che nei locali delle Stazioni dei Carabinieri, anche nelle macchine di pattuglia e, con il personale adeguatamente formato, pronto ad essere eventualmente impiegato all’occorrenza a tutela della salute dei nostri concittadini.

La cardioprotezione è un tema non più affrontabile solamente nei convegni ma ha bisogno di concretezza e, con la donazione odierna oltre che con l’impegno dei cardiologi oggi rappresentati dal prof. Luigi Sciarra, vogliamo che l’Arma dei Carabinieri sia non solo un fulgido esempio di custode della nostra sicurezza, ma anche della nostra salute divenendo sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore della A.P.S. Planet Solidarietà e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.