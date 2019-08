Donna estorce denaro a un tassista e poi lo rapina

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato a rintracciare e arrestare E.A., romana di 45 anni, con numerosi precedenti di polizia, per il reato di rapina aggravata dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un tassista agli agenti del Commissariato Romanina, che oltre a una dettagliata descrizione della donna aveva consegnato agli investigatori una pen drive nella quale erano contenute le sequenze della rapina riprese dalla telecamere di sicurezza all’interno del veicolo.

I fatti risalgono ad aprile, quando in via Contardo Ferrini una donna, dopo aver preso un taxi aveva chiesto di essere portata in farmacia per acquistare dei farmaci per il figlio.

La donna, in quell frangente, aveva detto al tassista di non avere denaro per l’acquisto dei farmaci, e per questo si era fatta dare dei soldi, e poi senza pagare la corsa, si era fatta riaccompagnare a casa. Dopo essersi fatta dare il numero di telefono del tassista gli aveva dato appuntamento nel pomeriggio per pagare la corsa e restituirgli i soldi.

Alle 18.30 la donna riprendeva così il taxi in via Ferrini chiedendo di andare in via Luigi Guerra, ma giunta a destinazione si metteva una mano al fianco e affermando di avere una pistola lo minacciava facendosi consegnare 50 euro.

Le minuziose attività investigative, grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini della telecamera di sicurezza, permettevano di identificare la donna.

Le indagini consentivano, inoltre, di accertare i suoi numerosi precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio e legati alla violazione della legge sugli stupefacenti, e che il 12.03.2019 le era stato notificato un Avviso Orale del Questore di Roma.