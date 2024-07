Donna nuda scatena il panico a Roma: danneggia auto e colonnine elettriche, poi aggredisce agenti

Momenti di tensione nella mattinata di ieri Mercoledì 10 Luglio 2024 in via San Bartolomeo dei Vaccinari, nel cuore di Roma. Una donna, completamente nuda, ha seminato il panico danneggiando due auto parcheggiate e due colonnine per la ricarica elettrica.

La scena, avvenuta intorno alle 10:00, ha attirato l’attenzione dei passanti che, allarmati, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti del commissariato Trastevere.

Al loro arrivo, la donna ha reagito con aggressività, lanciando una pietra contro gli agenti. Immobilizzata dagli agenti, è stata consegnata ai sanitari e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito.

Le cause del gesto sono ancora da accertare. Secondo alcune indiscrezioni, la donna potrebbe essere stata in preda a un raptus di follia.

