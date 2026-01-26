Donna uccisa da albero caduto a Colli Aniene, a rischio processo due funzionari del Comune

Era un pomeriggio di festa, poco prima di Natale, quando la vita di una madre si è spezzata davanti ai suoi tre figli.

Francesca Ianni era seduta su una panchina nel parco di via Cesare Massini, in compagnia di un’amica, quando è stata centrata in pieno dal tronco di un albero crollato improvvisamente.

I figli sono rimasti miracolosamente illesi, mentre l’altra donna ha riportato ferite gravi.

Le conclusioni della consulenza tecnica

Il fulcro dell’inchiesta risiede nella perizia disposta dai magistrati, che non riguarda solo l’episodio specifico ma ha analizzato lo stato di salute del patrimonio arboreo romano.

Dall’attività dei periti è emerso che l’albero caduto a Colle Aniene non sarebbe stato sottoposto a una manutenzione adeguata. Il crollo, dunque, viene considerato un evento prevedibile ed evitabile.

La procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta aveva disposto una consulenza sull’albero caduto e su tutti gli arbusti caduti nella capitale dall’inizio del 2024. A quanto si apprende sarebbe emersa una non corretta manutenzione

L’udienza preliminare

Intanto per il prossimo giugno è stata fissata l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura per 23 persone nell’ambito della maxi inchiesta della pm Clara De Cecilia e dell’aggiunto Conzo sugli alberi e rami caduti nella Capitale fra il 2023 e il 2024.

A rischiare il processo, a vario titolo e a seconda delle posizioni con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo, figurano funzionari e dirigenti del Campidoglio e responsabili delle ditte appaltatrici.

In un caso un’anziana, Teresa Veglianti, è morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia, a Monteverde.

