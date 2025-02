Donne e ancora donne uccise…

– Da Gennaio a Giugno di quest’anno i reati di ‘stalking’ sono stati 9.914 a fronte dei 9.359 dell’analogo intervallo temporale del 2023: tre vittime su 4 (il 74%) sono donne, il 95% maggiorenni.

– I maltrattamenti contro familiari e conviventi passano dagli 11.808 casi del primo semestre 2023 ai 13.541 di quest’anno, mentre l’incidenza delle vittime di genere femminile resta costante (81%) in entrambi i periodi. Salgono anche le violenze sessuali, con un incremento dell’8%. Vittime nel 91% dei casi sono donne, di cui il 28% minorenni e il 77% italiane.

– Dal 1° Gennaio al 30 settembre 2024, il numero antiviolenza 1522 ha avuto 48mila contatti, tra telefonate, app e chat, con un +57% rispetto ai primi 9 mesi del 2023.

– Nel 2024 le donne uccise (leggi i femminicidi) sono state cento.

Questi dati ci dicono che, nonostante in Italia ci siano norme specifiche di contrasto alla violenza contro le donne, i casi registrati sono in aumento in tutte le sfaccettature del problema. Ma ecco che dall’Argentina, Paese governato da qualche tempo dal miliardario Javier Milei, arriva la risposta risolutiva al problema: il Presidente argentino ha, infatti, proposto, allo scorso Forum Economico Mondiale di Davos di eliminare le aggravanti connesse al reato di femminicidio dal Codice Penale del suo Paese, aggravanti che permettono la condanna all’ergastolo dell’assassino.

E così è stato, nonostante le 295 donne uccise in Argentina nel corso del 2024. Per Milei: “l’uguaglianza di fronte alla legge esiste già in Occidente. Tutto il resto è solo ricerca di privilegi” e intanto ha anche proceduto a tagliare i fondi statali per il numero telefonico anti violenze domestiche.

Su questa proposta, diventata realtà, trovate sotto – per fermarvi un momento a riflettere su come si possa essere talmente beceri dal non voler vedere la realtà effettuale delle cose che ci viene sbattuta davanti agli occhi dai numeri impressionanti delle donne uccise solo perché volevano essere padrone del loro destino – un pezzo tratto dal Sito web dell’Agenzia di Stampa AgenPress.it, pubblicato il 30 Gennaio scorso, qualche tempo prima che Javier Milei desse luogo alla sua proposta di cassare dal Codice Penale le aggravanti per il reato di femminicidio.

AgenPress – Il femminicidio verrà cancellato dal codice penale argentino, secondo un giuramento dell’amministrazione di Javier Milei, il presidente. È l’ultimo attacco della sua amministrazione ai diritti delle donne.Il ministro della Giustizia, Mariano Cúneo Libarona, ha affermato che il governo “eliminerà la figura del femminicidio dal codice penale argentino”, aggiungendo che il femminismo è una “distorsione del concetto di uguaglianza”. “Questa amministrazione difende l’uguaglianza di fronte alla legge sancita dalla nostra costituzione nazionale. Nessuna vita vale più di un’altra”, ha affermato Cúneo Libarona.

Il femminicidio, ovvero l’omicidio di una donna da parte di un uomo nel contesto di violenza di genere , è stato aggiunto al codice penale come aggravante degli omicidi nel 2012 ed è punibile con l’ergastolo.

L’annuncio è arrivato poco dopo che Milei aveva criticato il concetto di femminicidio al World Economic Forum di Davos, e aveva detto che “l’uguaglianza di fronte alla legge esiste già in Occidente. Tutto il resto è solo ricerca di privilegi”. Siamo arrivati ​​al punto che in molti paesi apparentemente civili, se una donna viene uccisa, si chiama femminicidio. E questo comporta una punizione più seria rispetto all’uccisione di un uomo semplicemente in base al sesso della vittima, rendendo secondo un rapporto dell’Osservatorio argentino sui femminicidi del difensore civico della nazione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scorso sono stati registrati 295 femminicidi.

Mariela Belski, direttrice esecutiva di Amnesty Argentina, ha affermato che è “profondamente preoccupante” che la violenza contro le donne non sia “compresa” dallo Stato. Sebbene a livello globale ci siano più omicidi di uomini che di donne, la casa è il posto più pericoloso per donne e ragazze, ha affermato. Il 60% delle donne viene ucciso dai propri partner o familiari, rispetto al 12% degli uomini.

«Eliminare il femminicidio come categoria legale rappresenterebbe un pericolo maggiore per le donne e le ragazze – ha affermato Belski -. L’Argentina ha una storia recente di forte mobilitazione femminista. Nel 2015, un’ondata di marce contro il femminicidio ha scatenato proteste simili in Perù, Uruguay, Italia e Germania, mentre il movimento Green Wave del paese è stato determinante nel garantire il diritto all’aborto sicuro nel 2020. L’Argentina è stata anche il primo paese latinoamericano a implementare un sistema di quote parlamentari per le donne nel 1991. Da quando ha preso il potere, Milei ha eliminato il ministero delle donne e sciolto il sottosegretariato per la protezione contro la violenza di genere. Ha tagliato i programmi di supporto alle vittime di violenza di genere e a Davos ha attaccato il “programma sanguinario e omicida dell’aborto”».

A novembre, l’Argentina è stato l’ unico paese a votare contro una risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. «Si tratta della stessa misoginia che questo governo ha promesso nella sua campagna elettorale e che si approfondisce di giorno in giorno – ha affermato Soledad Deza, un’importante avvocata e presidente dell’organizzazione femminista Mujeres x Mujeres.

Mentre intensifica la sua “battaglia culturale” contro il “wokeismo”, il governo di Milei sta anche lavorando per abrogare la legislazione che include quote di lavoro per le minoranze sessuali, parità di genere nelle liste elettorali e documenti di identità non binari. L’amministrazione mira anche a ribaltare la legge Micaela, che stabilisce una formazione obbligatoria sulle questioni di genere per i dipendenti pubblici.

«La legge Micaela è stata creata perché il femminicidio di Micaela, come tanti altri, avrebbe potuto essere evitato se le persone coinvolte nei giorni, mesi e anni precedenti avessero preso decisioni con una prospettiva di genere», ha affermato Nestor García, il padre di Micaela García, la cui morte ha portato alla creazione della legge. “Questa è una questione molto pericolosa, promuovere queste politiche contro la prospettiva di genere, che a mio parere violano la costituzione del nostro paese”.

