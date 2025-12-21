Doppio rogo nello stesso stabile: residenti trovano ospitalità temporanea al centro anziani

Un edificio nel cuore del centro storico di Roma, in via dei Banchi Nuovi, è stato teatro di una notte di paura che ha fatto seguito a una giornata già segnata dalle fiamme.

Nel giro di poche ore, infatti, lo stabile al civico 19 è stato colpito da due incendi distinti, rendendo necessario un doppio intervento dei soccorsi e l’evacuazione completa dei residenti.

Il primo rogo si è sviluppato nella mattinata di ieri, interessando un appartamento al quinto piano. Le fiamme hanno reso l’abitazione inagibile e provocato l’intossicazione della donna di 52 anni che vi risiedeva.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le operazioni di spegnimento, protrattesi per diverse ore, hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco, supportati dal personale della Polizia Locale, che ha presidiato l’area e garantito la sicurezza dell’intervento.

Quando sembrava che l’emergenza fosse rientrata, nella notte, intorno all’una, l’allarme è scattato nuovamente. Un secondo incendio si è sviluppato all’interno dello stesso edificio, facendo tornare sul posto le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale. A scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato.

Momenti di apprensione soprattutto per gli occupanti, in gran parte persone anziane. Molti di loro hanno trovato ospitalità presso parenti e conoscenti, mentre per tre nuclei familiari, per un totale di sette persone, è stato necessario l’intervento diretto dei soccorsi.

Gli agenti della Polizia Locale, insieme alla Protezione Civile, hanno fornito assistenza e una sistemazione temporanea, accogliendo le famiglie presso un centro anziani in corso Vittorio Emanuele II.

Intanto proseguono gli accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco per chiarire le cause dei due incendi e verificare eventuali collegamenti tra i roghi che, a distanza di poche ore, hanno colpito lo stesso stabile.

